Ataque suicida deixa 4 civis mortos no Afeganistão Pelo menos quatro pessoas morreram nesta quinta-feira e outras 29 ficaram feridas em um ataque suicida na província de Zabul, no sudeste do Afeganistão. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior Zemarai Bashari, o ataque ocorreu nesta manhã na capital da província, Qalat, quando um suicida ativou a carga explosiva que levava consigo à passagem de um veículo da Polícia. O veículo transportava altos cargos, mas, segundo Bashari, apenas três ocupantes ficaram feridos. Em outro incidente ocorrido na terça-feira, oito talebans morreram e outros dez ficaram feridos em uma operação conjunta entre a Polícia afegã e o Exército, no distrito de Bala Boluk, da província de Farah (oeste). Segundo outro porta-voz do Ministério do Interior, Mohammad Rasa, as forças de segurança destruíram dois veículos dos insurgentes na operação. O Afeganistão registrou este ano cem ataques suicidas. Mais de 3.900 pessoas morreram no país, entre elas mil civis, em incidentes relacionados com as atividades da insurgência. Essa quantidade é quatro vezes maior que a registrada em 2005.