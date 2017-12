Ataque suicida deixa 5 soldados mortos no Paquistão Um suicida a bordo de um carro-bomba atacou nesta segunda-feira um posto militar numa área tribal do noroeste do Paquistão, provocando a morte de ao menos cinco soldados e deixando outros dez feridos, informaram autoridades locais. De acordo com outros relatos, o número de mortos pode chegar a sete, e há entre dez e 28 feridos. Um Toyota Corolla branco colidiu com o posto militar. Segundo as autoridades, mais de 30 soldados estavam no local no momento da explosão. O ataque ocorreu nas proximidades de Miran Shah, principal cidade da região tribal de Waziristão do Norte, informou o general Shaukat Sultan, porta-voz do exército do Paquistão. Nenhum grupo se declarou responsável pelo ataque. De acordo com Sultan, guerrilheiros da milícia fundamentalista islâmica Taleban e da rede extremista Al-Qaeda atacam com freqüência essa região montanhosa perto da fronteira com o Afeganistão. O ataque ocorreu apenas um dia depois de um suposto porta-voz rebelde em Waziristão do Norte ter oferecido um cessar-fogo de um mês caso as autoridades militares paquistanesas desmantelem os postos de checagem estabelecidos na região e enviem soldados de volta a seus quartéis. Não é comum o uso de ataques suicidas nesta região, marcada por investidas militantes contra as tropas do exército com explosivos detonados por controle remoto ou armas de fogo e granadas. Extremistas, incluindo apoiadores do Taleban, se tornaram poderosos na região tribal do Paquistão, utilizando suas próprias leis islâmicas em áreas a que a polícia e o exército têm acesso limitado. O Paquistão é um aliado estratégico dos Estados Unidos na guerra contra o terrorismo e mantêm cerca de 80 mil soldados em sua fronteira com o Afeganistão. Ao menos 75 soldados paquistaneses foram mortos na região tribal desde janeiro, além de 350 militantes.