Ataque suicida deixa 9 mortos no Afeganistão

O Taleban assumiu a responsabilidade pelo atentado, afirmando que a ação serviu para vingar a queima dos exemplares do Alcorão em base da Otan, descoberta na semana passada. Sabawoon Hotak, porta-voz da Otan, disse que dois suicidas estavam no carro-bomba que explodiu perto do portão da base.

Testemunhas afirmaram que vários veículos ficaram destruídos do lado de fora da base, que após o atentado foi cercada, enquanto helicópteros sobrevoavam a região.

A polícia local informou que um membro das forças de segurança, seis civis e dois guardas da base, todos afegãos, morreram. Quatro integrantes da Otan ficaram feridos, afirmaram porta-vozes da aliança, acrescentando que a instalação não foi atingida.

O ataque ocorreu um dia depois de seis americanos ficarem feridos após a explosão de uma granada lançada por manifestantes afegãos, no sexto dia de protestos violentos contra a incineração do livro sagrado. As forças estrangeiras caçam por todo o país o suspeito do assassinato de dois militares do EUA mortos a tiros em retaliação à queima dos textos islâmicos. Ontem, houve menos manifestações no país. / NYT