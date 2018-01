Ataque suicida deixa dois americanos mortos no Iraque Dois soldados americanos foram mortos, no sábado, em um atentado suicida cometido no oeste do Iraque, informaram fontes militares dos EUA. Segundo o comunicado, os dois soldados marines estavam na região de Haqlaniya (250 quilômetros ao noroeste de Bagdá), quando um suicida jogou seu carro contra a patrulha militar. O local é considerado um dos redutos da insurgência sunita.