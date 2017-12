Ataque suicida deixa pelo menos dois mortos no Paquistão Pelo menos dois militares paquistaneses morreram e seis ficaram feridos em um ataque suicida perpetrado neste sábado na província do Noroeste do Paquistão, informou uma fonte oficial. O atentado aconteceu no distrito de Dera Ismail Khan (centro do país), onde o seu autor jogou o veículo que dirigia contra um comboio das Forças Armadas que seguia para a região do Waziristão, na fronteira com o Afeganistão. A explosão destruiu totalmente o carro do suicida, que morreu na hora, disseram fontes policiais à rede de televisão paquistanesa "GEO TV". A província do Noroeste do Paquistão foi palco de vários atentados na última semana. Na segunda-feira, dois policiais morreram e seis pessoas ficaram feridas num ataque suicida executado numa delegacia de Dera Imail Khan. No sábado passado, 15 pessoas perderam a vida e 40 ficaram feridas num atentado similar em frente a uma mesquita em Peshawar, a capital da província.