Ataque suicida deixa três mortos em Damasco

O suicida usou um micro-ônibus no ataque, que deixou vários prédios foram danificados. O atentado foi confirmado por grupos de ativistas, como a rede Sham e o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Eles afirmaram que a explosão ocorreu perto de um edifício governamental e entre as vítimas há civis e militares. A TV estatal síria informou que o edifício afetado era um centro de fornecimento do Exército e o micro-ônibus levava uma grande carga de explosivos.

Damasco foi a cidade síria mais afetada por ataques com carros-bomba desde o início da rebelião, em março de 2011, e alguns dos atentados foram reivindicados pela extremista Frente al-Nusra. Outras zonas da capital foram atingidas por bombas lançadas pelos rebeldes, especialmente o bairro de Baramkeh. Esses ataques coincidem com o anúncio de que o Exército de Bashar Assad retomou o controle completo do bairro de Baba Amr, um dos mais castigados da cidade de Homs, depois que os rebeldes conseguiram dominar algumas áreas. / EFE