Ataque suicida em Bagdá mata pelo menos nove pessoas Pelo menos nove pessoas, inclusive três agentes de unidades especiais da polícia, foram assassinadas nesta quarta-feira num ataque suicida contra um controle policial no centro de Bagdá, informaram fontes hospitalares e policiais. Segundo as fontes, o alvo do ataque foi um controle montado por forças especiais do Ministério do Interior em Jadiriya, junto à universidade da capital iraquiana. Outras 29 pessoas ficaram feridas, entre elas sete membros do grupo policial de operações especiais. O ataque aconteceu às 7h40 (2h40 de Brasília), horário em que muitas pessoas saem para trabalhar.