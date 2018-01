Ataque suicida em enterro de governador mata 4 no Afeganistão Pelo menos quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas em um atentado suicida ocorrido nesta segunda-feira durante o enterro do governador da província de Paktia (leste do Afeganistão), Abdul Hakim Taniwal, que foi assassinado neste domingo, informaram à Efe fontes policiais. O ataque ocorreu por volta das 15h (7h30 de Brasília) no distrito de Tani, na província de Khost, quando um homem vestido com uniforme da polícia detonou os explosivos que levava ao redor de seu corpo durante o funeral. Quatro policiais morreram no atentado, além do suicida, enquanto outras 25 das mais de mil pessoas que assistiram à cerimônia ficaram feridas. Vários membros do Governo afegão assistiam ao enterro, incluindo quatro ministros, já que o governador de Paktia foi o dirigente afegão de mais alto escalão assassinado neste ano. Os talibãs reivindicaram a autoria do ataque. Taniwal morreu no domingo em um atentado suicida em frente a sua casa na cidade de Gardez, capital de Paktia, em um ataque no qual seu secretário também morreu, além do agressor. Três guarda-costas ficaram feridos na ação. Um suicida detonou os explosivos que levava presos a seu corpo no momento em que Taniwal entrava em seu carro, acompanhado por seu secretário e seus seguranças.