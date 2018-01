Ataque suicida em Faluja faz pelo menos cinco mortos Pelo menos cinco pessoas morreram num atentado suicida nesta quarta-feira na cidade de Faluja, 50 quilômetros a oeste de Bagdá, informaram fontes policiais. O atentado aconteceu pela manhã. Um suicida detonou uma bomba que levava junto ao corpo, perto de um centro de recrutamento da polícia iraquiana na cidade, disseram as fontes. Também nesta quarta-feira, a polícia iraquiana encontrou em bairro ao noroeste da capital, Bagdá, corpos de 14 pessoas que apresentavam sinais de torturna, disseram fontes do Ministério do Interior. Os cadáveres, encontrados na manhã desta quarta numa avenida do bairro de Hai Al Shaab, estavam com as mãos amarradas às costas e apresentavam marcas de disparos de balas na cabeça e em outras partes do corpo.