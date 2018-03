Ataque suicida fere dois soldados no Afeganistão Pelo menos dois soldados estrangeiros ficaram feridos hoje em um atentado suicida perpetrado com um carro-bomba na província afegã de Helmand (sul do país), disseram à EFE fontes oficiais afegãs. O ataque, no qual morreu o suposto terrorista, tinha como alvo a Equipe de Reconstrução Provincial de Helmand, que inclui militares britânicos e americanos, declarou à EFE o porta-voz do governador da província, Haya Mohyudin. O porta-voz, que desconhecia a nacionalidade dos feridos, indicou que estes foram levados a um hospital e que o carro utilizado para o atentado "ficou reduzido a destroços".