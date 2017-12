Ataque suicida fere três na Cisjordânia Uma bomba, aparentemente uma detonada por uma mulher suicida, explodiu próximo de uma base militar israelense na Cisjordânia, informou a polícia local. Os paramédicos disseram que três pessoas ficaram feridas, dois israelenses e um palestino. O terrorista suicida morreu no ataque. A explosão ocorreu próximo da cidade de Tulkarem, no escritório do exército isralense na Cisjordânia onde os palestinos solicitam as permissões para atravessaram os postos de controle. O ataque ocorreu depois que Israel ordenou a convocação de reservistas de quatro batalhões para patrulharem a Cisjordânia e a Faixa de Gaza.