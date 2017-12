Ataque suicida fere três soldados americanos no Afeganistão Um ataque suicida contra as tropas dos Estados Unidos no Afeganistão deixou nesta terça-feira três soldados americanos feridos, informou a porta-voz do comando militar dos Estados Unidos em Cabul, a tenente Tamara Lawrence. O ataque ocorreu por volta das 9h (hora local) na província de Khost, no leste do Afeganistão, próxima à base da coalizão militar internacional. Uma bomba explodiu durante a passagem de um comboio militar americano e causou a morte do terrorista suicida, segundo fontes oficiais afegãs. Dois soldados foram levados a um centro médico para serem atendidos. Um teve apenas ferimentos leves, segundo um comunicado da coalizão militar liderada pelos EUA. Cerca de mil supostos talebans e dezenas de policiais, soldados e civis morreram no Afeganistão desde o começo deste ano devido ao aumento da violência, sobretudo no sul do país.