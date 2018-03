Ataque suicida mata 15 no sul do Afeganistão Quinze pessoas, entre elas 10 civis, morreram em um ataque suicida contra uma patrulha da polícia no sul do Afeganistão. A informação foi dada por Juma Gul Himat, chefe de polícia da provínica afegã de Uruzgan. Segundo ele, o ataque do carro-bomba matou também cinco policiais e feriu 30 pessoas no distrito de Deh Rawood. Himat disse que a bomba contra a patrulha policial danificou ou destruiu ao menos nove lojas na área.