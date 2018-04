Ataque suicida mata 19 e fere 54 no Paquistão

PAQUISTÃO - Um suicida detonou explosivos num mercado da cidade paquistanesa de Parachinar nesta sexta-feira, 17, matando pelo menos 19 pessoas e deixando 54 feridas.

Veja também:

ESPECIAL: Dez anos de guerra no Afeganistão

"Pelo menos 19 pessoas foram mortas e 54 ficaram feridas quando um suicida que estava numa motocicleta se explodiu, no movimentado mercado", disse o principal administrador regional, Sahibzada Mohammad Anees, à agência France Presse.

Outro administrador local, Wajid Ali, declarou que o alvo do ataque eram muçulmanos xiitas. Um comandante local ligado ao Taleban assumiu a responsabilidade pelo ataque, justificando a ação ao afirmar que os xiitas haviam atacado sunitas primeiro.

A bomba explodiu perto de uma mesquita sunita durante as principais preces de sexta-feira. Parachinar já foi local de intensos conflitos sectários entre a maioria sunita e a minoria xiita do país.

Moradores disseram que a explosão destruiu pelo menos oito lojas do movimentado bazar da cidade.

Parachinar é a principal cidade do distrito de Kurram, que fica no cinturão tribal do noroeste do país, na fronteira com o Afeganistão. A área é considerada pelos Estados Unidos como a sede de militantes ligados à Al-Qaeda e ao Taleban.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.