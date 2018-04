Ataque suicida mata 2 pessoas em restaurante no Iraque

Um médico de um hospital da cidade confirmou as mortes e informou que cinco dos feridos estavam em estado grave. As duas fontes pediram anonimato.

Os militares dos Estados Unidos advertem que a violência pode voltar a aumentar no país, com a proximidade das eleições parlamentares de 7 de março. O governo local tem sido criticado por falhas de segurança que possibilitaram uma série de violentos ataques no centro de Bagdá, nos últimos seis meses.