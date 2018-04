Ataque suicida mata 3 perto de igreja da Nigéria Um suicida detonou um carro carregado de explosivos nos portões de uma igreja lotada neste domingo em Jos, no centro da Nigéria, matando três pessoas e ferindo dezenas, segundo lideranças da igreja. O ataque é o mais recente no país, que sofre uma onda com bombas e tiroteios quase diários, a maioria atribuídos à seita islamita Boko Haram.