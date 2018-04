Ataque suicida mata 3 policiais no sul do país Pelo menos três policiais afegãos morreram ontem, quando um terrorista suicida lançou seu automóvel carregado de explosivos contra um veículo da polícia no Distrito de Spin Boldak, no sul do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão. "Um carro-bomba bateu contra uma patrulha da polícia, matando três policiais", afirmou o general Abdul Raziq, chefe da polícia de fronteiras da Província de Kandahar. A autoria do ataque foi reivindicada pelo Taleban em uma nota enviada à agência de notícias France Presse.