Ataque suicida mata 45 no sul do Iêmen Um ataque suicida no sul do Iêmen, supostamente praticado pela Al-Qaeda, matou 45 pessoas, informaram autoridades neste domingo, enquanto moradores expressavam seus temores de que a falta de segurança possa permitir o retorno dos militantes à região. Já no leste do país, um ataque de avião teleguiado norte-americano na noite de sábado matou cinco militantes da Al-Qaeda, informou uma autoridade local.