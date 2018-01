Ataque suicida mata 5 e fere 30 no Iraque Um terrorista suicida detonou um carro carregado com explosivos no centro de Bagdá, no momento em que se aproximava de um bloqueio policial feito com sete viaturas. Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas. Os agentes pediram que o motorista parasse, mas ele avançou e explodiu o carro exatamente no meio das viaturas estacionadas, contou o policial Amar Ali. Dois carros policiais foram destruídos e outros cinco ficaram danificados junto com pelo menos quatro veículos civis.