Ataque suicida mata 9 militares no Afeganistão Nove militares morreram hoje em um ataque suicida lançado pelo grupo fundamentalista islâmico Taleban no leste do Afeganistão, informaram autoridades locais. O atentado, que ocorreu em uma base militar na província de Laghman, matou cinco soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e quatro soldados afegãos. Outras oito pessoas ficaram feridas, segundo o porta-voz do Ministério da Defesa.