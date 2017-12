Ataque suicida mata ao menos 20 soldados no Paquistão Aos menos 20 soldados paquistaneses foram mortos durante um ataque suicida a uma base de treinamento do Exército do Paquistão, no noroeste do país. As autoridades de segurança paquistanesas confirmaram o atentado, mas não confirmaram o número oficial de mortos. A explosão deixou vários feridos e nenhum grupo reconheceu a responsabilidade pelo atentado, no povoado de Dargai, aproximadamente a 100 quilômetros ao norte de Peshawar, capital da província de Fronteira Noroeste. De acordo com um funcionário do governo que não se identificou por não ter permissão para falar com a imprensa, a explosão foi forte. O porta-voz do Exército, general Shaukat Sultan, apenas confirmou a explosão na base. "Algo aconteceu lá, mas não temos detalhes", afirmou. Ainda de acordo com o funcionário do governo que pediu anonimato, o ataque atingiu o principal centro de treinamento do exército paquistanês em Dargai.