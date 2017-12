Ataque suicida mata dois soldados e cinco civis em Kandahar Pelo menos dois soldados e cinco civis morreram nesta quarta-feira na cidade afegã de Kandahar, num ataque suicida que atingiu o veículo no qual viajavam, informou uma fonte da Polícia. Segundo a fonte, testemunha ocular da explosão, o atentado aconteceu em frente aos escritórios da Equipe Provisória de Reconstrução (PRT, em inglês) em Kandahar. O veículo atacado pertencia a uma companhia privada americana que realiza tarefas de segurança no país. Na explosão morreram pelo menos dois soldados. As suas nacionalidades ainda não foram reveladas.