Ataque suicida mata oito no Iraque

Mais de 20 pessoas foram feridas na explosão do carro-bomba

Um ataque suicida no oeste do Iraque matou pelo menos oito pessoas neste domingo, incluindo seis policiais.

O motorista detonou os explosivos de um carro-bomba nas proximidades dos escritórios do governo local da cidade de Ramadi, às 10h (cerca de 5h de Brasília).

Mais de 20 pessoas ficaram feridas. Não está claro se ocorreu uma segunda explosão enquanto os feridos da primeira eram socorridos.

Autoridades locais sugerem que o número de vítimas fatais deve subir.

A autoria do ataque não foi assumida imediatamente por algum grupo. No entanto, a polícia da região prendeu recentemente suspeitos que afirmavam ser integrantes da rede Al-Qaeda.

O correspondente da BBC em Bagd á Gabriel Gatehouse disse que o ataque pode ser interpretado como reposta a estas prisões.

Política

A explosão ocorre em uma época em que o premiê iraquiano, Nouri al Maliki, tenta formar um governo após um longo período de incerteza política.

O processo é parte do acordo de divisão de poder para terminar com os oito meses de impasse político após as eleições de março.

No mês passado, um acordo determinou que Maliki poderia permanecer no cargo e deveria formar um novo governo dentro de duas semanas.

A província de Anbar, de maioria sunita, era o maior reduto da Al-Qaeda iraquiana durante os primeiros anos da invasão comandada pelos Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.