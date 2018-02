Ataque suicida mata oito pessoas no norte do Iraque Autoridades iraquianas afirmaram que um ataque suicida feito com um caminhão bomba matou oito policiais no norte do país. No sábado, autoridades policiais afirmaram que o ataque aconteceu na noite de sexta-feira, quando o motorista do caminhão foi em direção à viatura do tenente-general Faisal Malik, na cidade de Beiji.