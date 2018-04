Ataque suicida mata pelo menos 12 no Paquistão

Pelo menos 12 pessoas morreram em um ataque provocado por um homem-bomba em um posto de controle militar no noroeste do Paquistão, neste sábado, informaram as autoridades do país.

Dois dos mortos eram membros das forças de segurança paquistanesas.

O ataque, ocorrido na região tribal de Bajaur, perto da fronteira com o Afeganistão, deixou ainda mais de 20 feridos.

A área vinha sendo palco de combates entre as forças paquistanesas e militantes, e segundo o governo, pelo menos 24 suspeitos foram mortos nos confrontos.

Há tempos, Bajaur é considerada como o local onde estão escondidos Osama Bin Laden, Ayman Al-Zawahiri e outros líderes da rede Al-Qaeda.

Ainda neste sábado, autoridades do Waziristão do Norte anunciaram que um avião americano atacou com mísseis uma base de militantes, matando pelo menos cinco pessoas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.