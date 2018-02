Ataque suicida mata pelo menos três no Paquistão

Pelo menos três pessoas morreram, entre elas uma criança, e 26 ficaram feridas em um atentado suicida junto a uma delegacia do noroeste do Paquistão neste sábado, informou uma fonte policial ao canal televisivo paquistanês "Dawn".

O ataque aconteceu na cidade de Karak, capital do distrito de mesmo nome, na Província da Fronteira Noroeste, por um suicida a bordo de um carro que foi detonado em frente à delegacia da cidade, segundo fontes oficiais.

Enquanto agentes tentavam deter o veículo na entrada principal das instalações, o suicida acionou os explosivos, que causaram danos na delegacia e derrubaram uma mesquita que fica ao lado, segundo a Polícia.

Alguns dos feridos - já transferidos a hospitais - estão em estado grave, e as autoridades hospitalares não descartam a possibilidade de haver mais mortes. Os mortos, de acordo com fontes das forças de segurança, são dois policiais e uma criança.

Uma fonte policial explicou que no momento do atentado a maioria dos agentes estava fora das instalações da delegacia, controlando a festa religiosa Eid-e-Miladun Nabi ("A paz esteja com Ele"), que acontece hoje no Paquistão.

O distrito de Karak fica entre as conflituosas áreas de Lakki Marwat e Kohat, alvos frequentes de ataques insurgentes. Segundo as autoridades, este foi o primeiro ataque suicida registrado em Karak.

Nenhuma organização reivindicou a autoria do atentado até o momento, mas as suspeitas recaem sobre os talebans, que realizaram vários ataques suicidas contra a Polícia e as forças do Governo do Paquistão nos últimos anos. Mais de três mil pessoas, a maioria civis, morreram em 2009 em ataques terroristas, segundo relatório recente do Instituto do Paquistão para Estudos de Paz.