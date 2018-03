Ataque suicida mata quatro civis afegãos

Pelo menos quatro civis morreram neste sábado, 16, e outras cinco pessoas, entre elas um soldado, foram feridas num ataque suicida contra um comboio de forças da Otan em Cabul, informou à Efe uma fonte da Polícia do Afeganistão. O ataque aconteceu no oeste da cidade. Um suicida que viajava num táxi se jogou contra um comboio da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), segundo o chefe da Polícia criminal de Cabul, Ali Shah Paktiawal. Por enquanto, a Isaf não confirmou o incidente. Na sexta-feira, 15, morreram seis crianças, vários civis e um soldado holandês num ataque semelhante na província de Uruzgan, no centro do Afeganistão. Neste ano, mais de 2 mil pessoas morreram por causa da violência no país, inclusive muitos civis.