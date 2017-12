Ataque suicida mata sete pessoas em funeral em Bagdá Um ataque suicida matou pelo menos sete pessoas e feriu 15 em um funeral no nordeste de Bagdá na terça-feira, 20, informou a polícia. A explosão ocorreu em uma área predominantemente xiita na rua Palestina. Soldados americanos e iraquianos estão conduzindo uma ampla ofensiva de segurança para conter a matança indiscriminada em Bagdá. Mais cedo nesta terça-feira, dois carros-bomba no sul de Bagdá mataram uma dezena de pessoas, segundo a polícia. O primeiro carro-bomba explodiu perto de um posto de gasolina no distrito de Saidiya, matando pelo menos cinco pessoas e ferindo 11, de acordo com a polícia. Mas outra fonte policial disse que o ataque tirou a vida de três pessoas e feriu 12. Outro carro bomba explodiu em Doura, ao sul de Bagdá, matando cinco pessoas e ferindo sete, em uma feira.