Ataque suicida mata três e fere 18 no Iraque Pelo menos três pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas em um atentado suicida com caminhão-bomba em frente à sede de um partido curdo na cidade petrolífera de Kirkuk, 250 quilômetros ao norte de Bagdá, informou a Polícia. A explosão ocorreu pouco depois do meio-dia (hora local) perto da sede da União Patriótica do Curdistão (UPK), liderado pelo presidente iraquiano, Jalal Talabani. Outros atentados perpetrados hoje no centro e no leste de Bagdá causaram a morte de pelo menos 13 pessoas. Kirkuk, onde vivem árabes, turcomanos e curdos, é palco de ataques da insurgência iraquiana e de grupos violentos vinculados ao braço iraquiano da Al Qaeda.