Ataque suicida mata três e fere cinco no Afeganistão Em Cabul, três pessoas morreram e cinco foram feridas em um ataque suicida, nesta quarta-feira, 28. Um insurgente detonou uma carga de explosivos num mercado na área de Joy Shir, um movimentado centro comercial próximo a vários ministérios, segundo a polícia. De acordo com o chefe de investigação criminal da polícia, Alishah Paktiaual, um homem vestido de mendigo se matou detonando uma carga explosiva atada a seu colete. O alvo do ataque teria sido um alto oficial dos serviços de inteligência, disse outro policial sob condição de anonimato. A polícia busca identificar o suicida pelos destroços, após a explosão. Foi o segundo ataque suicida em Cabul este ano cometido por uma pessoa vestida com um uniforme do Exército. O ataque desta quarta-feira, 28, acontece um dia depois do ataque contra o chefe da polícia provincial de Helmand, que causou a morte de quatro policiais. Mais de 500 pessoas morreram neste ano por causa da violência no Afeganistão. Em 2006, foram 4.400. Destes, mil eram civis.