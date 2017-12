Ataque suicida mata três soldados britânicos no Iraque Três soldados britânicos morreram e oito ficaram feridos em atentado suicida e ataque com morteiros no centro do Iraque. Os três soldados britânicos eram membros do regimento deslocado no mês passado do relativamente tranqüilo sul do Iraque e enviado para a perigosa zona ao sul de Bagdá. Eles haviam sido mandados a essa área para deixar as tropas americanas livres no ataque a Faluja, um bastião dos insurgentes.