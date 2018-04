Ataque suicida mata vice-governador Um ataque suicida matou ontem o vice-governador da Província de Kandahar, Abdul Latif Ashna, no Afeganistão. De acordo com autoridades afegãs, o suicida atacou o comboio onde Ashna estava, quando o vice-governador era levado para o trabalho. O porta-voz do Ministério do Interior afegão Zemery Bashery afirmou que o suicida estava em uma moto. Ele jogou a moto contra o carro onde estava Ashna e explodiu o dispositivo que levava. Três funcionários que faziam a segurança do vice-governador ficaram feridos no ataque, segundo o porta-voz.