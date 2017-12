Ataque suicida no Afeganistão deixa um morto e cinco feridos Um militante suicida atacou um comboio militar nesta sexta-feira, matando um soldado afegão e ferindo cinco pessoas, sendo quatro civis e um soldado americano, informaram autoridades locais. Em outro ponto do país, um homem-bomba disfarçado com uma burca suicidou-se e feriu dois soldados afegãos. O primeiro ataque ocorreu em Paktia, uma província do leste do Afeganistão. O comboio militar atacado era composto por veículos do Exército afegão e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), disse o general Abdul Anan Roufi. Em Paktika, outra província do leste afegão, o homem trajando uma burca (vestimenta feminina bastante usada no país) promoveu o ataque contra soldados que patrulhava um mercado. Não há detalhes sobre a atual situação de saúde dos dois soldados feridos no ataque suicida.