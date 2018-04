Ataque-surpresa de tribo rival deixa 139 mortos no Sudão

Os homens armados da tribo nuer atacaram criadores de gado dinka no sábado em Toni East, uma das partes mais remotas do sul do Sudão, e apreenderam cerca de 5.000 animais, afirmou o vice-governador do Estado de Warrap, Sabino Makana.

"Eles mataram 139 pessoas e feriram outras 54. Ninguém sabe quantos agressores foram mortos. Mas podem ser vários, pois muitas pessoas vieram lutar", disse ele à Reuters.

Um surto de violência em 2009 resultou na morte de cerca de 2.500 pessoas e forçou 350 mil a deixarem suas casas no sul do Sudão, informou um relatório divulgado por dez grupos de ajuda humanitária, incluindo Oxafam, Save the Children e TearFund, na quinta-feira.

Havia agora um risco de uma escalada na violência, solapando um frágil acordo de paz de 2005 que pôs fim a mais de duas décadas de guerra civil entre o sul e o norte, acrescentou o relatório.

"Um coquetel letal de violência crescente, pobreza crônica e tensões políticas deixa o acordo de paz à beira do colapso", dizia o documento.

A região subdesenvolvida é afetada por violentos confrontos tribais, em geral envolvendo roubo de gado, embora a dimensão dos ataques recentes tenha chocado os observadores.

A Organização das Nações Unidas disse à Reuters que está enviando uma equipe à área de Toni East para verificar as notícias, dizendo que outras fontes confirmaram que houve um grande número de mortes.

Lise Grande, diretora do Escritório das Nações Unidas para Assistência Humanitária, (Ocha), disse que também foram registrados confrontos em outras três áreas.

O relatório das dez agências humanitárias pedia que os funcionários da ONU intensifiquem a proteção aos civis e que os doadores aumentem o financiamento a programas de desenvolvimento.