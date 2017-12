Ataque tâmil fere embaixadores dos EUA e Itália no Sri Lanka Os embaixadores da Itália e dos Estados Unidos no Sri Lanka e quatro militares foram levemente feridos nesta terça-feira quando viajavam de helicóptero no distrito de Batticaloa, em conseqüência do lançamento de vários obuses por parte da guerrilha tâmil, informou uma fonte oficial. O embaixador da Itália, Prio Mariani, sofreu contusões na cabeça. O americano, Robert Blake, também foi levemente ferido, disse o funcionário do Ministério da Defesa, general Palitha Fernando. Ele afirmou que os dois se encontram fora de perigo. Dois ministros cingaleses que também viajavam no helicóptero saíram ilesos. O helicóptero tentava pousar num heliporto que o exército controla na capital do distrito, quando foi atacado. Quatro militares da equipe de segurança também sofreram ferimentos. A delegação pretendia começar uma viagem pelas áreas recentemente conquistadas pelas forças governamentais no distrito, segundo o general Fernando. O grupo armado Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE) luta há duas décadas por um Estado independente no norte e leste da ilha, onde é majoritária a etnia tâmil.