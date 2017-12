Ataque terrorista em mercado indiano deixa dois mortos Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas na noite da quarta-feira em conseqüência de um ataque de supostos terroristas a um mercado no distrito de Cachar, em Assam, no nordeste da Índia, informa hoje a agência PTI. Segundo uma fonte policial, os atacantes atiraram nas pessoas que estavam no Umrangsu Bazar, um popular mercado da região, e mataram na hora duas pessoas, além de ferir "muitas outras". Após o ataque, o local foi isolado por policiais, mas os terroristas já tinham fugido, disse o chefe de Polícia do distrito, sem revelar o número exato de feridos. A região sofre há anos com a violência terrorista de grupos independentistas. A Frente Unida de Libertação de Assam (Ulfa) é o principal grupo separatista das 25 organizações armadas que atuam nos sete estados do nordeste da Índia.