Ataque vai atrasar recuperação dos EUA O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill, disse que provavelmente "em uma semana ou dez dias" a Casa Branca terá os contornos de um novo pacote de medidas fiscais para impulsionar a economia dos EUA como conseqüência dos ataques ocorridos no dia 11 em Nova York e Washington. O´Neill, que participou de uma conference call entre o presidente da Câmara do Comércio dos EUA, Thomas Donohue, e representantes de câmaras estaduais e locais norte-americanas, reiterou sua confiança em que a economia dos EUA voltará a crescer mais de 3% no próximo ano. Contudo, ele reconhece que os ataques terroristas atingiram a economia de "forma retumbante", que deve administrada pelo governo. "Eu diria que há um consenso bastante amplo entre os economistas de que o que aconteceu (aos EUA) vai adiar a recuperação, como disse, em mais um trimestre ou talvez dois, do que antecipávamos", afirmou O´Neill. "Portanto, estamos olhando a questão em termos de ´qual é o instrumento certo, de quanto deve ser?´ e diria que na próxima semana ou dez dias teremos uma idéia melhor de quanto deve ser o estímulo e então poderemos lidar melhor com a questão sobre de que forma será", disse.