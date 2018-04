Ataques a bomba deixam 26 mortos Dois ataques deixaram ontem 26 mortos e dezenas de feridos no Iraque. O primeiro aconteceu no centro de Bagdá, quando uma bomba explodiu em um mercado, deixando 13 mortos e mais de 50 feridos. Horas mais tarde, um carro-bomba explodiu contra uma patrulha policial, matando outras 13 pessoas em Mossul, norte do país.