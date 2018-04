Ataques a bomba matam 7 pessoas no Afeganistão Ataques com bomba lançados neste domingo no Afeganistão mataram sete pessoas, incluindo dois soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Cinco membros de uma família, entre eles uma criança, foram mortos em uma explosão na província de Paktia, no leste do país. Os soldados da Otan morreram em um ataque numa estrada do sul afegão.