Ataques à bomba matam ao menos 12 pessoas no Iraque Tiros e ataques à bomba neste sábado, em Bagdá e Mosul, principal cidade ao norte do país, mataram pelo menos 12 pessoas, a maioria autoridades e forças de segurança. No ataque mais sangrento, em uma área de mercado ao norte de Bagdá, vizinha de Kadhimiyah, a explosão de bomba matou pelo menos oito pessoas e feriu outras 49, informou o Ministério do Interior. Os dois ataques danificaram a área de Baab al-Darwazah, distrito predominantemente xiita.