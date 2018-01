Ataques a mesquitas causarão danos à Casa Branca, ameaça Irã O ex-presidente iraniano Hashemi Rafsanjani afirmou hoje que qualquer dano causado por forças anglo-americanas a mesquitas xiitas no Iraque irá provocar um ataque à Casa Branca. "Eles (os americanos) podem danificar lugares sagrados, mas para danos a qualquer tijolo lá, mais danos serão inflingidos à Casa Branca", advertiu Rafsanjani num sermão que foi repetidamente interrompido por gritos de "Morte à América!". Tropas aliadas operando ao sul de Bagdá estão tentando expulsar combatentes iraquianos das cidades sagradas xiitas de Najaf e Karbala, sem causar danos a prédios sagrados. A coalizão declarou os locais sagrados zonas "não alvejáveis" onde os soldados só podem atirar em defesa própria, segundo o Comando Central dos EUA. As mesquitas com os domos dourados de Ali, em Najaf, e Hussein em Karbala, são os locais mais sagrados para os xiitas depois de Meca e Medina na Arábia Saudita. A Mesquita de Ali abriga o túmulo do mais querido santo xiita, imã Ali Ibn Abu Talib, primo e genro do profeta Maomé. A Mesquita em Karbala abriga o túmulo de Hussein, filho de Ali, fonte de inspiração para os xiitas, que o consideram um símbolo de resistência contra o despotismo. Uma vasta maioria dos cerca de 65 milhões de habitantes do Irã e perto de 60% dos iraquianos são xiitas. Rafsanjani, presidente de 1989 a 1997, continua sendo uma importante figura pública no Irã. Ele é acusado por reformistas de liderar um governo fantasma linha dura mais poderoso do que o do presidente reformista Mohammad Khatami. Veja o especial :