Ataques a mesquitas matam ao menos cinco Pelo menos cinco pessoas morreram e uma dezena ficou ferida em dois ataques a mesquitas na cidade de Galkayo, capital da região de Mudug, no centro da Somália. Em ambos os episódios, testemunhas afirmaram ter visto homens armados com fuzis AK-47 atirando contra pessoas que estavam nos templos. Horas antes do segundo ataque, o líder religioso xeque Ismail Hashi Hussein, foi assassinato em um atentado a bomba.