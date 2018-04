Ataques a prédios públicos matam 25 em Alepo e abrem frente na crise síria

Bases dos serviços de segurança de Bashar Assad em Alepo, segunda maior cidade da Síria, foram alvos de dois atentados terroristas ontem. Nenhum grupo reivindicou as ações, atribuídas pelo governo a milícias rebeldes. Os opositores negam e dizem que as próprias forças do regime teriam organizado os ataques.

As explosões provocaram pânico em Alepo, até agora imune à violência que atinge outras regiões da Síria, como Homs, onde o regime manteve suas operações militares contra opositores que controlam bairros da cidade. Em Damasco, ocorreu um tiroteio na saída de uma mesquita em um bairro próximo à embaixada do Brasil.

Na avaliação de Reva Bhalla, analista da consultoria de risco político Stratfor, "fica difícil saber quem está por trás das ações". "Mas o que o regime ganharia com um atentado desse tipo neste momento? Demonstraria apenas que está enfraquecido. Não é algo que faça parte da estratégia agora", disse em entrevista ao Estado.

As redes de TV pró-Assad exibiram ao longo de todo o dia as imagens dos corpos ensanguentados e despedaçados. De acordo com o regime, os "opositores são terroristas religiosos", inspirados pela Al-Qaeda. A oposição sustentou que os atentados na verdade buscaram desviar a atenção de uma manifestação contra o regime que seria organizada na cidade.

Alepo é o centro comercial da Síria, com uma população historicamente cosmopolita. No passado, até meados do século 20, possuía uma proeminente comunidade judaica. Ainda há importantes minorias, como a armênia, mas o controle está nas mãos de uma elite mercantil ligada ao regime. Até agora, não foram registrados manifestações de larga escala contra Assad na cidade.

Os protestos da oposição estão concentrados em Homs e cada vez mais em vilas próximas ao Líbano. Segundo Bhalla, isso se deve "a vias de fornecimento de armas para os opositores através do território libanês". Em geral, são regiões de maioria sunita, onde o Hezbollah, aliado do regime sírio, não exerce tanta influência. Ainda assim, as forças de Assad têm trabalhado com o governo em Beirute e também a organização xiita para conter a passagem de armamentos.

Nos últimos dias, depois de a Rússia e a China vetarem uma resolução no Conselho de Segurança, a repressão das forças de Assad contra a oposição se intensificou, especialmente em Homs, onde centenas de pessoas foram mortas. Ao mesmo tempo, vilas nos arredores de Damasco, além de Deraa, na fronteira com a Jordânia, observam um fortalecimento da oposição.

Em Damasco, diplomatas e observadores dizem que a situação ainda está calma, apesar da proximidade das manifestações e dos choques em subúrbios da capital.

No campo diplomático, chanceleres da Rússia, Sergei Lavrov, e da França, Alain Juppé, reuniram-se para discutir o caso da Síria. Os dois países mantêm posições antagônicas sobre o cenário no país. Os EUA analisam a possibilidade de estabelecer um corredor humanitário, mas mesmo as autoridades americanas consideram a alternativa complicada em termos logísticos.

Segundo o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Rybkov, "a oposição é responsável pela atual situação na Síria porque ela se recusa a dialogar com o governo". "E as forças ocidentais são cúmplices", acrescentou. Os EUA e seus aliados europeus afirmam que Assad perdeu credibilidade como interlocutor depois de suas forças terem matado 7 mil pessoas, de acordo com grupos de direitos humanos. / AP e REUTERS. COM GUSTAVO CHACRA, DE NOVA YORK