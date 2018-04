Ataques a tiros em cidades americanas deixam 15 mortos

Uma estudante de enfermagem entrou armada na manhã de ontem numa escola técnica do Estado da Louisiana, atirou contra duas mulheres e, em frente a colegas horrorizados, se matou. O crime foi o desfecho de uma série de tiroteios que ocorreu nos últimos dois dias nos EUA e deixou um saldo de 15 mortos. Na noite de quinta-feira, um homem armado matou dois policiais e três funcionários da câmara municipal de uma cidade no Missouri. Horas antes, outro homem abriu fogo numa escola em Ohio e atirou numa professora (sua ex-esposa) na frente dos alunos. Após ser perseguido durante três horas pela polícia, ele se matou. A professora, porém, sobreviveu. No mesmo dia, só que do outro lado do país, um homem matou três parentes e um agente da Swat em Los Angeles, antes de ser morto por policiais. Na Carolina do Sul, um americano também foi baleado, na Escola Técnica de Greenville. Ele está internado em estado grave. O crime em Louisiana ocorreu em Baton Rouge, a capital do Estado. Uma estudante de 23 anos, cujo nome não foi divulgado, matou duas colegas que estavam assistindo aula na Escola Técnica de Louisiana. Segundo o sargento Don Kelly, outros alunos da classe - que tinha cerca de 20 estudantes - ficaram feridos. Os primeiros policiais que chegaram ao local do crime afirmaram que "a escola estava um pandemônio, com pessoas correndo para todos os lados". Kelly não informou o nome das vítimas, apenas disse que elas tinham entre 21 e 26 anos. O motivo do crime ainda está sendo investigado. As aulas foram canceladas ontem e devem ser retomadas apenas na quarta-feira. "Esse é um dia trágico para Baton Rouge. Você vai a uma instituição de ensino e acaba sendo vítima de um crime desses", disse o prefeito da cidade, Kip Holden. O crime em Baton Rouge ocorreu horas depois de Charles Cookie Thornton, um pequeno empreiteiro de 52 anos, invadir uma reunião na Câmara Municipal de Kirkwood, no Estado de Missouri, e matar cinco pessoas. Segundo a polícia, ele tinha problemas com a prefeitura e queria se vingar. Antes mesmo de entrar na câmara, Thornton matou um policial no estacionamento. "Ele ficava repetindo que ia acabar com o prefeito e saiu matando quem aparecesse na frente dele", disse Janet McNichols, uma jornalista que estava acompanhando a sessão. Em seguida, o atirador matou outro policial e três funcionários da câmara - dois vereadores e um engenheiro. O prefeito de Kirkwood, Mike Swoboda, foi baleado na cabeça e está internado em estado crítico. Thornton era conhecido na cidade por seu comportamento desajustado. Em 2006, ele foi condenado por conduta imprópria, depois de invadir duas vezes sessões na câmara. Ele reclamava que funcionários municipais estavam atrapalhando suas obras e xingava o prefeito. Tiroteios em escolas se tornaram relativamente comuns em escolas americanas, especialmente após o massacre de Columbine, no qual dois estudantes mataram 13 colegas e depois se suicidaram, em 1999. Em abril do ano passado, um aluno de origem sul-coreana matou 32 pessoas na Universidade Virginia Tech, antes de cometer suicídio. O lobby da indústria de armas é bastante influente no país e o controle sobre a posse de armas é leve, se comparado a outros países.