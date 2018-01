Ataques a tropas de paz matam 9 pessoas na Somália Insurgentes que tentavam atacar tropas de paz da União Africana atingiram um restaurante na capital da Somália, Mogadiscio, com granadas lançadas por foguetes, matando pelo menos nove pessoas no prédio, informaram moradores nesta quinta-feira. Eles informaram que outras duas pessoas foram mortas no confronto entre insurgentes e as tropas de paz na quarta-feira, mas ainda não está claro se eram guerrilheiros ou civis. Militantes islâmicos, expulsos de Mogadiscio pelo governo interino e forças etíopes em dezembro, prometeram atacar as forças de paz e são suspeitos de estarem por trás da maioria dos ataques diários na cidade. As primeiras tropas de paz da União Africana, uma unidade de soldados de Uganda, chegaram à capital nesta semana. A tropa de 8 mil homens foi formada para ajudar o governo do presidente da Somália a aumentar sua abalada autoridade sobre o país, que vive um estado de anarquia desde que o ditador Mohamed Siad Barre foi deposto em 1991.