Ataques a xiitas e policiais matam ao menos 55 no Iraque

Ataques simultâneos a alvos em sua maioria xiitas e ligados à polícia mataram ao menos 55 pessoas e feriram outras 225 em várias cidades do Iraque no início da manhã de ontem, um dos dias mais violentos no país desde a retirada das tropas americanas, em dezembro. Nenhuma milícia assumiu a autoria das ações.

Os atentados, que aparentemente têm conexão com ao conflito entre sunitas ligados à Al-Qaeda e xiitas, aumentam o temor de um retorno da violência sectária que devastou o país e custou milhares de vidas entre 2006 e 2007. "Esses ataques são parte das frenéticas tentativas dos grupos terroristas de demonstrar que a situação da segurança no Iraque nunca ficará estável. São parte dos esforços da Al-Qaeda de mandar a seus apoiadores a mensagem de que o grupo ainda está operando no Iraque", afirmou o Ministério do Interior iraquiano, em comunicado.

A recente violência ocorre após semanas de relativa calma, enquanto o primeiro-ministro xiita Nuri al-Maliki e líderes sunitas fizeram promessas de acabar com a crise que ameaça desfazer o acordo de divisão de poder. Ao menos 32 pessoas foram mortas em Bagdá, onde 10 explosões ocorreram em vizinhanças xiitas e também tiveram como alvo postos e patrulhas policiais e áreas comerciais. Alvos semelhantes foram atingidos entre Mossul (norte) e Hila, ao sul da capital.

A crise política do Iraque irrompeu após o premiê xiita opor-se ao Iraqiya, partido sunita, após a retirada americana, o que causou um boicote dos legisladores sunitas que durou até o fim de janeiro.

A tensão diminuiu enquanto sunitas, xiitas e curdos negociaram o fim do impasse. Na semana passada, juízes iraquianos revelaram detalhes de 150 ataques que, segundo eles, foram praticados por esquadrões da morte comandados pelo vice-presidente sunita, Tariq al-Hashemi - cuja prisão foi pedida pelo premiê. Hashemi negou a acusação e refugiou-se na região autônoma do Curdistão. / REUTERS e AP