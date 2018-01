Ataques aéreos deixam 71 mortos na Síria, diz organização

Helicópteros sírios lançaram bombas no bairro de al-Shaar em Alepo, matando 12 pessoas e ferindo outras 15, afirmou o grupo. A organização, que tem sede no Reino Unido, disse ainda que mais 59 pessoas foram mortas por ofensiva semelhante na cidade de al-Bab, que é controlada pelos militantes do Estado Islâmico na região de Alepo. O número de mortos pode aumentar, devido à elevada quantidade de pessoas criticamente feridas, acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.