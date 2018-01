Ataques aéreos dos EUA matam 15 em Najaf Ataques aéreos das forças dos Estado Unidos contra posições da Brigada Mahdi, do clérigo radical xiita Muqtada al-Sadr, na cidade sagrada de Najaf durante a noite passada causaram a morte de 15 iraquianos. A informaçÃo foi dada hoje pelo diretor de Saúde da cidade, Falah al Muhanna. Soldados norte-americanos e rebeldes xiitas continuam combatendo em Najaf, com registro de múltiplas explosões e troca de tiros ao redor da mesquita do Imã Ali, onde se encontram refugiados os seguidores de al-Sadr.