Ataques aéreos israelense em Gaza matam quatro palestinos Quatro palestinos morreram e três ficaram feridos em dois ataques aéreos israelenses ocorridos nesta quarta-feira contra o leste da Cidade de Gaza, informaram testemunhas e fontes médicas palestinas. Segundo as testemunhas, um míssil foi disparado de um avião não tripulado contra um grupo de milicianos palestinos no bairro de Shiyaiya, ao leste da Cidade de Gaza, e matou três pessoas. Depois da queda do primeiro míssil, mais milicianos se concentraram no local. Eles começaram a atacar as tropas israelenses e o avião não tripulado disparou outro foguete, que matou um quarto palestino. Desde a madrugada de domingo, quando o Exército israelense invadiu o leste da Cidade de Gaza, arrasando plantações e tomando vários edifícios, já morreram 15 palestinos. O Exército israelense se encontra numa área próxima à passagem de mercadorias de Karni, onde no início desta semana foi encontrado um túnel de 13 metros de profundidade e 150 metros de comprimento. Segundo fontes militares, milicianos palestinos previam usar o túnel para realizara ataques contra o transporte de mercadorias.