Ataques aéreos israelenses matam ao menos 15 no Líbano Jatos de guerra e artilharias israelenses dispararam contra posições do Hezbollah nesta sexta-feira em uma tentativa de tomar o controle de territórios estratégicos e interromper ataques com mísseis de militantes libaneses. Israel havia adiado uma grande ofensiva por terra para dar tempo à diplomacia trabalhar, mas o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, decidiu seguir adiante com uma nova ofensiva no sul do Líbano, após expressar insatisfação com uma proposta de cessar-fogo, informaram funcionários do governo israelense. No norte do Líbano, jatos israelenses destruíram uma importante ponte que levava à Síria e mataram ao menos 12 pessoas e feriram outras 18. Com esse ataque, Israel enviou indiretamente uma mensagem aos libaneses de que nenhuma área de seu país está a salvo dos ataques israelenses. O Hezbollah, no entanto, informou nesta sexta-feira a morte de apenas quatro de seus milicianos, mas não especificou nem quando ou onde eles morreram. Israel também atacou Masnaa, no Vale do Bekaa, cerca de 50 quilômetros ao sudeste de Beirute, mas ainda não há informações de mortos ou feridos. Masnaa é a principal saída para a Síria e foi fechada após receber quatro ataques aéreos. Apenas uma saída do Líbano está acessível: a cidade costeira de Arida, no norte do país. Jatos isralenses também atacaram três veículos próximos à cidade de Baalbek, no leste libanês, matando ao menos um e ferindo outros dois. Testemunhas disseram que os veículos foram atingidos diretamente e pegaram fogo. Não ficou claro se eram carros ou pickups - alvo freqüente de ataques israelenses. Mísseis lançados de aviões não tripulados mataram um homem em uma moto em uma rodovia entre Sidon e Tyre, e outra pessoa em um carro em Jbaa, no sul do Líbano. Aviões de guerra também atacaram a vila de Harouf, ferindo sete, informaram oficiais israelenses. No início da tarde, grande explosões foram ouvidas em Tyre, mas ainda não se sabe de onde veio o estrondo ou se houve feridos. Jatos atingiram, ainda, estradas e áreas residenciais próximas do cidade de Nabatiyeh, no sul da cidade, destruindo uma casa vazia. Não ficou claro se seu dono, Zaino Yassin, é ou não militante do Hezbollah. Dois mísseis danificaram uma mesquita na vila nas proximidades de Kfar Jouz. Dez minutos após esse ataque, os jatos retornaram e atiraram outros dois mísseis próximos do quartel-general da defesa civil de Nabatiyeh. Outros cinco ataques isolados com mísseis atingiram uma casa na vila de Kfar Sir, também nas proximidades de Nabatiyeh. Acredita-se que a casa estava vazia durante o ataque. Nenhuma morte foi confirmada em nenhum desses bombardeios. Jatos também lançaram mísseis em vilarejos e estradas em áreas montanhosas no Vale do Bekaa, mas nenhuma morte foi confirmada. Tropas israelenses entregaram às forças de paz das Nações Unidas três civis libaneses que foram presos há três dias, informaram oficiais libaneses. As forças da ONU, então, os transferiram para a polícia libanesa. Ao menos 20 explosões foram ouvidas na capital libanesa. O Hezbollah, por sua vez, informou que lançou uma "nova bateria de foguetes em Haifa" em resposta aos ataques desta sexta-feira. Mais tarde, o grupo disse que lançou foguetes nas cidades israelenses de Kiryat Shemona, Avivim, Kfar Giladi, Margelot e Metulla. Jatos israelenses retornaram à capital libanesa por volta do meio-dia (horário local) e bombardearam a cidade de Chiah, vizinhança no sul de Beirute onde ao menos 41 pessoas morreram em um ataque na segunda-feira. Os atques desta sexta-feira aconteceram um dia após jatos israelenses terem jogado panfletos sobre Beirute que pediam para que os cidadãos de Chiah abandonassem o local. Ainda não se sabe se houve fatalidades. Em um outro comunicado, o Hezbollah informou que seus milicianos mataram ou feriram cerca de 15 soldados israelenses que tentavam avançar em direção à vila de Aita al-Shaab. "Os soldados restantes fugiram sob a cobertura de tiros de artilharia", dizia o escrito. Mais tarde, o grupo informou que matou quatro soldados israelenses em Qantara, a oito quilômetros da fronteira. Além destas mortes, o Hezbollah informou que matou outros soldados na vila de Rachaf, a 14 quilômetros da fronteira. As batalhas continuaram em Beit Yahoun, com o grupo libanês dizendo que destruiu um tanque e uma escavadeira israelenses, matando ou ferindo seus passageiros. A cidade está situada a 12 quilômetros da fronteira.